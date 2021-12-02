نيجيرفان بارزاني ومبعوث بوتين يبحثان مستقبل العملية السياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الاوسط وشمال افريقيا فلاديمير بوتين، يوم الخميس، الاوضاع في العراق وسير الانتخابات النيابية ونتائجها والاراء والقراءات لمستقبل العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل بوغدانوف الذي يزور اربيل وبغداد على رأس وفد مشترك سياسي دبلوماسي اقتصادي.

واشار البيان الى ان بوغدانوف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته لبارزاني وعبر عن سروره لفرصة هذا الاجتماع من اجل التباحث والحوار وتبادل الاراء بشأن اوضاع المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك، مثمنا مستوى علاقات بلاده مع اقليم كوردستان ورغبة روسيا لتنمية العلاقات وقدم نبذة عن زيارته لكل من طهران وبغداد واربيل.

واضاف البيان ان الجانبين ناقشا الاوضاع في العراق وسير انتخابات مجلس النواب ونتائجها واراء وقراءات الجانبين لمستقبل العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، مبينا انهما سلطا الاضواء على الاحداث والتطورات في المنطقة والتي لها تأثيرات على العراق وموضوع اهتمام الجانب الروسي مثل الوضع السوري وعدد من المسائل الاخرى.

واضاف البيان ان نيجيرفان بارزاني من جهته عبر عن سروره للزيارة وشكر الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي اللذين بعثا التحية والتقدير اليه وشكر اقليم كوردستان لروسيا التي كانت داعمة ومتعاونة مع الاقليم في الاوقات الصعبة، محملا الوفد تحياته للرئيس بوتين ووزير خارجيته، ومعربا عن استعداد ورغبة اقليم كوردستان للمزيد من تمتين العلاقات مع روسيا.

وجدد بارزاني بحسب البيان التأكيد على ان اقليم كوردستان سيكون كدأبه في العراق جزءا من الحل ولن يكون جزءا من المشكلات وهو ينتظر ان تعالج الاطراف الشيعية خلافاتها بشأن نتائج الانتخابات لتتمكن اخيرا من الشروع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للاجراءات القانونية والدستورية، مؤكدا على ان الامر المهم ان تدرك جميع الاطراف حساسية المرحلة وان تعمل على تحقيق الامن والاستقرار.

وبشأن الوضع السوري، اوضح بارزاني بحسب البيان ان الوضع والازمة في سوريا لها تأثيراتها المباشرة على اوضاع المنطقة وان اقليم كوردستان ومنذ البداية كان واضحا انه من الضروري ان يعالج الكورد مشكلاتهم في الاطار السوري مع وجود تفاهم مشترك للاطراف الكوردية السورية، ورأى ان معالجة المشكلات امر ضروري ومهم.

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