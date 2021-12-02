سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني ومبعوث بوتين يبحثان مستقبل العملية السياسية في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-02T17:41:29+0000
نيجيرفان بارزاني ومبعوث بوتين يبحثان مستقبل العملية السياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الاوسط وشمال افريقيا فلاديمير بوتين، يوم الخميس، الاوضاع في العراق وسير الانتخابات النيابية ونتائجها والاراء والقراءات لمستقبل العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل بوغدانوف الذي يزور اربيل وبغداد على رأس وفد مشترك سياسي دبلوماسي اقتصادي.

واشار البيان الى ان بوغدانوف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته لبارزاني وعبر عن سروره لفرصة هذا الاجتماع من اجل التباحث والحوار وتبادل الاراء بشأن اوضاع المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك، مثمنا مستوى علاقات بلاده مع اقليم كوردستان ورغبة روسيا لتنمية العلاقات وقدم نبذة عن زيارته لكل من طهران وبغداد واربيل.

واضاف البيان ان الجانبين ناقشا الاوضاع في العراق وسير انتخابات مجلس النواب ونتائجها واراء وقراءات الجانبين لمستقبل العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، مبينا انهما سلطا الاضواء على الاحداث والتطورات في المنطقة والتي لها تأثيرات على العراق وموضوع اهتمام الجانب الروسي مثل الوضع السوري وعدد من المسائل الاخرى.

واضاف البيان ان نيجيرفان بارزاني من جهته عبر عن سروره للزيارة وشكر الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي اللذين بعثا التحية والتقدير اليه وشكر اقليم كوردستان لروسيا التي كانت داعمة ومتعاونة مع الاقليم في الاوقات الصعبة، محملا الوفد تحياته للرئيس بوتين ووزير خارجيته، ومعربا عن استعداد ورغبة اقليم كوردستان للمزيد من تمتين العلاقات مع روسيا.

وجدد بارزاني بحسب البيان التأكيد على ان اقليم كوردستان سيكون كدأبه في العراق جزءا من الحل ولن يكون جزءا من المشكلات وهو ينتظر ان تعالج الاطراف الشيعية خلافاتها بشأن نتائج الانتخابات لتتمكن اخيرا من الشروع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للاجراءات القانونية والدستورية، مؤكدا على ان الامر المهم ان تدرك جميع الاطراف حساسية المرحلة وان تعمل على تحقيق الامن والاستقرار.

وبشأن الوضع السوري، اوضح بارزاني بحسب البيان ان الوضع والازمة في سوريا لها تأثيراتها المباشرة على  اوضاع المنطقة وان اقليم كوردستان ومنذ البداية كان واضحا انه من الضروري ان يعالج الكورد مشكلاتهم في الاطار السوري مع وجود تفاهم مشترك للاطراف الكوردية السورية، ورأى ان معالجة المشكلات امر ضروري ومهم.

تتمة.. 

related

نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا

Date: 2019-06-10 13:29:21
نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا

رئاسة كوردستان تكشف نتائج اجتماع بارزاني مع وفد الكونغرس

Date: 2019-11-04 14:53:31
رئاسة كوردستان تكشف نتائج اجتماع بارزاني مع وفد الكونغرس

نيجيرفان بارزاني: الحوار بين العراق وأمريكا يتعين ألّا يقتصر على الجانب العسكري فقط

Date: 2021-08-10 20:02:02
نيجيرفان بارزاني: الحوار بين العراق وأمريكا يتعين ألّا يقتصر على الجانب العسكري فقط

رئيس اقليم كوردستان قلق من استهدافات المتظاهرين بالعراق ويدعو لوضع حد لها

Date: 2021-05-11 12:55:37
رئيس اقليم كوردستان قلق من استهدافات المتظاهرين بالعراق ويدعو لوضع حد لها

نيجيرفان بارزاني يطلب من فرنسا مواصلة دعم ومساعدة العراق ويشكر ماكرون

Date: 2021-05-25 09:21:53
نيجيرفان بارزاني يطلب من فرنسا مواصلة دعم ومساعدة العراق ويشكر ماكرون

الكشف عن نتائج اجتماع بارزاني بالاطراف الكوردستانية في أربيل

Date: 2019-10-16 19:18:50
الكشف عن نتائج اجتماع بارزاني بالاطراف الكوردستانية في أربيل

رئيس اقليم كوردستان يحث لتطوير العلاقة مع هولندا بثلاثة مجالات

Date: 2021-11-22 12:41:17
رئيس اقليم كوردستان يحث لتطوير العلاقة مع هولندا بثلاثة مجالات

كاشفاً عن سبب عراقي يسعده.. رئيس الإقليم يوجه رسالة للسياسيين ويحذر من خطر

Date: 2021-03-31 19:15:14
كاشفاً عن سبب عراقي يسعده.. رئيس الإقليم يوجه رسالة للسياسيين ويحذر من خطر