نيجيرفان بارزاني وماكرون يتفقان على حماية حقوق الكورد في سوريا

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، على ضرورة حماية حقوق الكورد والمكوّنات الأخرى في سوريا، والدفع نحو حل سلمي شامل للقضايا العالقة في المنطقة عبر الحوار والتفاهم.

جاء ذلك خلال استقبال ماكرون لنيجيرفان بارزاني في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، وعقب مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعاً ثنائياً بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وكل من العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جدّد نيجيرفان بارزاني شكره وتقديره للرئيس ماكرون ولدور فرنسا الدائم في دعم العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أهمية هذا الدعم لاستقرار المنطقة.

كما شدّد الجانبان على الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأكدا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق وإبعاده عن التوترات الإقليمية.

في محور آخر من اللقاء، ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة السورية، ومخاطر الإرهاب، واستمرار تهديدات تنظيم داعش.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة حماية حقوق الكورد والمكوّنات الأخرى في سوريا، والدفع نحو حل سلمي شامل للقضايا العالقة في المنطقة عبر الحوار والتفاهم.

وتناول اللقاء كذلك عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

ووصل نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة رسمية.

وذكرت رئاسة الإقليم أن "اللقاء سيبحث العلاقات بين فرنسا وكل من العراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن جهود مكافحة الإرهاب وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مشاركة رئيس الإقليم في مؤتمر أنطاليا بتركيا، حيث عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الرؤساء والقادة لبحث جملة قضايا.