نيجيرفان بارزاني ولافروف يؤكدان على أهمية العلاقات بين روسيا والعراق

شفق نيوز/ ضمن جدول أعماله في المنتدى الدبلوماسي المنعقد بأنطاليا اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم السبت، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الجانبين بحثا علاقات روسيا مع العراق وإقليم كردستان، خاصة في المجال الاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع العام في العراق والمنطقة والتطورات السياسية والأمنية الراهنة.

وشدد الجانبان على أهمية العلاقات بين روسيا الاتحادية والعراق وإقليم كوردستان، وأكدا رغبتهما المشتركة في توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما شكّل ملف العلاقات بين أربيل وبغداد، والأوضاع في سوريا، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محاور أخرى في اللقاء، وفقا للبيان.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل امس الجمعة الى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، وقد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري احمد الشرع.

ويُعقد المنتدى برعاية رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية التركية، تحت شعار: "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم"

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، من 11 - 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري، ويشارك فيه نحو أربعة آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، من بينهم 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، و50 وزير خارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول، إلى جانب 60 ممثلاً رفيع المستوى عن منظمات دولية.

ويشارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني ، كأحد الرؤساء المدعوين رسمياً من قبل الحكومة التركية ضمن مجموعة الزعماء الـ20 المشاركين في المنتدى.

ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم 52 ندوة وجلسة حوارية، تُناقش خلالها قضايا دولية مهمة، مثل تغيّر المناخ، ومكافحة الإرهاب، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أول أمس الخميس، إلى ولاية أنطاليا في الجمهورية التركية، للمشاركة في أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025).

وسيعقد على هامش المنتدى اجتماعا لوزير خارجية تركيا هاكان فيدان مع مجموعة الاتصال الخاصة بغزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، واجتماعاً أخراً لآلية الأمن رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، وفقا لمصادر تركية مطلعة.