نيجيرفان بارزاني وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا يبحثان المخاطر الإرهابية

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا، الفريق الجنرال كيفن لامبيرد، يوم الخميس، المخاطر الإرهابية وتحركات تنظيم "داعش"، إلى جانب استكمال الإصلاحات في وزارة البيشمركة.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل لامبيرد والوفد المرافق له، بحضور وزير وقائد قوات البيشمركة والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، وبحث المجتمعون المستجدات بشأن الوضع الأمني، والتهديدات والمخاطر الإرهابية، والتحركات التي يقوم بها تنظيم "داعش"، إضافة إلى التأكيد على أهمية المضي قدماً في خطوات توحيد قوات البيشمركة واستكمال إصلاحات وزارة شؤون البيشمركة.

وأعرب الجانبان عن قناعتهما بأن "داعش" ما يزال يشكل تهديداً حقيقياً على أمن واستقرار العراق وسوريا، مما يستدعي استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، وكذلك منع أي فراغ أمني في العراق وسوريا.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس بارزاني وقائد قوات التحالف على أهمية استمرار دور قوات التحالف الدولي لتحقيق هذا الهدف.

كما اتفق الجانبان على ضرورة أن يحظى الكورد ومكونات سوريا الأخرى بمشاركة فعّالة في الحاضر والمستقبل السياسي للبلاد.

وتناول اللقاء أيضاً آخر التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على استقرار دول المنطقة، إلى جانب العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار، والتي شكّلت محوراً آخر من محاور الاجتماع.