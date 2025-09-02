نيجيرفان بارزاني وقائد عسكري أمريكي رفيع الرتبة يبحثان مكافحة الإرهاب

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وقائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الأدميرال تشارلز براد كوبر، يوم الثلاثاء، جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة الإقليمية.

وقال بارزاني في تغريدة على منصة "أكس" تابعتها وكالة شفق نيوز "يسعدني استقبال الأدميرال براد كوبر من الولايات المتحدة. قائد القيادة المركزية، اليوم في أربيل وكررت امتناننا للولايات المتحدة على دعمها لإقليم كوردستان والعراق في مكافحة الإرهاب".

وأضاف "نحن نقدر شراكتنا القوية مع الولايات المتحدة ونواصل العمل معا لحماية السلام والاستقرار في المنطقة".