نيجيرفان بارزاني وقائد التحالف يبحثان التهديدات الإرهابية وعملية إصلاح البيشمركة

شفق نيوز– أربيل

عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع الجنرال كيفن ليهي، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، يرافقه وفد من التحالف، بحضور وزير شؤون البيشمركة، ورئيس أركان البيشمركة، والقنصل العام الأمريكي في الإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء تناول الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وسير عملية إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، إلى جانب التهديدات الإرهابية وتحركات تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأكد الجانبان أن تنظيم داعش ما يزال يشكل تهديداً حقيقياً وخطيراً على أمن واستقرار العراق وسوريا، وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجيش العراقي والبيشمركة وقوات التحالف الدولي لمواجهة هذا التهديد.

من جهته، جدد رئيس الاقليم، شكره للتحالف الدولي على دعمه المتواصل للعراق وإقليم كوردستان، مشيداً بدور الجنرال ليهي في دعم جهود إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، ومتمنياً له التوفيق في مهامه.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مستجدات الوضع في سوريا، وأوضاع الكورد والمكونات الأخرى هناك، فضلاً عن التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق وكوردستان، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.