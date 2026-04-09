نيجيرفان بارزاني وقائد التحالف الدولي يشددان على التنسيق الأمني لتجاوز تحديات المنطقة

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع الفريق أول كيفن لامبرت، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا خلال لقاء جمعهما، اليوم الخميس، آخر التطورات الأمنية في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على "أهمية" استمرار التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وقوات الأمن وقوات التحالف، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة، للحفاظ على الاستقرار وتجاوز التحديات.

وأوضح أن اللقاء تناول أيضاً "خطر الإرهاب" ومكافحة تنظيم داعش، وتأثيرات الحرب وتداعياتها على العراق والمنطقة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.