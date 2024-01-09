نيجيرفان بارزاني وقائد التحالف الدولي: الإستقرار في العراق ضروري للمنطقة بأسرها

شفق نيوز/ أكد كلٌّ من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والجنرال جويل فول قائد التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا، يوم الثلاثاء، على أهمية حفظ الأمن والإستقرار في العراق لما له من تأثير على المنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الجنرال جويل فول والوفد المرافق له، حسبما اعلنته الرئاسة في بيان.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اجتماع التباحث بشأن تعاون قوات التحالف الدولي مع العراق وإقليم كوردستان في مواجهة تهديدات الإرهاب والقضاء النهائي على داعش، ومساعدة الجيش العراقي وقوات البيشمركة من خلال الاعداد والتدريب وتقديم المشورة العسكرية، والتهديدات الإرهابية في العراق وسوريا والمنطقة بصورة عامة.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على حماية قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في العراق، واتفقا في الرأي بأن استقرار العراق ضروري للمنطقة وأنه يجب عدم إتاحة أية فرصة لظهور الإرهاب مجدداً، وتطرقا إلى الهجمات بالمسيرات على إقليم كوردستان.

الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وتوحيد قوات البيشمركة، وتعقيدات الشرق الأوسط والحرب في غزة وآثارها على المنطقة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضره عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين، وفقا للبيان.