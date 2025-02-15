نيجيرفان بارزاني وفيدان يبحثان تعزيز العلاقات والاستقرار الإقليمي

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني مساء اليوم السبت، على أهمية استمرار التعاون المشترك مع تركيا في جميع المجالات، لا سيما في الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في إطار برنامجه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى بحث خلال الاجتماع العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما تم تسليط الضوء على المستجدات السياسية والأمنية في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام.

وأكد نيجيرفان بارزاني على التزام إقليم كوردستان بعلاقاته الودية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية استمرار التعاون المشترك في جميع المجالات، لا سيما في الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أكد الوزير هاكان فيدان رغبة تركيا في تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما شكلت التطورات الإقليمية وأوضاع سوريا، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخر من محاور اللقاء.

وكتب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تغريدة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "لقد كان من دواعي سروري لقاء صديقي وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، لمناقشة التطورات الإقليمية الأخيرة".

وأضاف، "لقد تبادلنا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان العراق وتركيا وسبل تعزيز الاستقرار الإقليمي.