نيجيرفان بارزاني وعمار الحكيم يؤكدان على "الشراكة الحقيقية" في تشكيلة الحكومة الجديدة

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة على "الشراكة الحقيقية"، وأن تضع تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في مقدمة أولوياتها.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني التقى برئيس تيار الحكمة ضمن إطار لقاءاته في بغداد، وقدّم تهانيه للحكيم بمناسبة نجاح مؤتمرهم وإعادة انتخابه رئيساً لتيار الحكمة، كما هنأ القيادة الجديدة متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب السيد الحكيم عن شكره وتقديره لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية في العراق والجهود المبذولة لترسيخ الاستقرار.

وأكد الجانبان على أهمية الحوار الوطني والتفاهم بين القوى السياسية كونه المفتاح لحل جميع المشاكل، بما يضمن الحفاظ على وحدة الصف والوئام بين المكونات.

واتفق الجانبان على ضرورة أن تقوم الحكومة القادمة على أساس الشراكة الحقيقية، وأن تضع الخدمات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في مقدمة أولوياتها.

وفي هذا السياق، عبر الحكيم عن تقديره للدور المتوازن والوطني للرئيس نيجيرفان بارزاني في تقريب وجهات النظر بين الأطراف وإيجاد الحلول للمشاكل.

كما أن أوضاع المنطقة وأهمية إبعاد العراق عن تداعيات التوترات كانت محوراً آخر للقاء، حيث تم التأكيد على حماية المصالح العليا للبلاد والسيادة الوطنية.