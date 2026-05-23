نيجيرفان بارزاني وعراقجي يبحثان هاتفياً ملف تأمين الحدود بين إقليم كوردستان وإيران

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي سبل تطوير علاقات الإقليم والعراق مع إيران، ولا سيما في مجالات التبادل الاقتصادي والتجاري.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن الجانبين تبادلا أيضاً وجهات النظر حول تعزيز التنسيق لحماية أمن الحدود.

وفي محور آخر من الاتصال، ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة، وأكدا على أهمية جهود دول المنطقة لترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما كان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك محوراً آخر للاتصال الهاتفي.