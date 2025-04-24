نيجيرفان بارزاني وعبدي يؤكدان أهمية مشاركة الكورد وجميع مكونات سوريا بالحكم

شفق نيوز/ أكد كلٌ من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، على اهمية مشاركة الكورد وجميع المكونات في سوريا بحكم البلاد.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل أمس الأربعاء، في أربيل الجنرال عبدي، خلال الاجتماع، ناقشا آخر تطورات الوضع في سوريا وعلاقات قوات سوريا الديمقراطية والأطراف السياسية الكوردية في سوريا مع الحكومة السورية، وتبادلا وجهات النظر حول مخاطر الإرهاب ومواجهة تهديدات داعش.

ووفقا للبيان فقد أكد الجانبان على أهمية شراكة ومشاركة الكورد وجميع مكونات سوريا في حكم البلاد وإدارتها وضمان حقوق الجميع، واتفقا على العمل المشترك والتعاون بين مكونات سوريا للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات.

وأضاف البيان أن "ضرورة الوحدة والوئام بين القوى والأطراف الكوردية في سوريا كضمان لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للكورد في ذلك البلد، ووضع مخيم الهول ودور التحالف الدولي في سوريا لمواجهة داعش، شكلت محوراً آخر للاجتماع".