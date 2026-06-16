نيجيرفان بارزاني وعبدي يبحثان حل مشاكل الكورد في سوريا

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الثلاثاء، مع قائد قوات سوريا الديمقراطي مظلوم عبدي، التطورات في سوريا وسبل حل مشاكل الكورد فيها.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجانبين بحثا خلال الاجتماع التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة وأوضاع الكورد والمكونات فيها ومساعي حل المشاكل والتفاهم بين الأطراف الكوردية والتنسيق والتعاون بينها وبين دمشق".

وأضاف أن "الجانبين شددا على أهمية استمرار الحوار وحفظ الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة، وشكل التباحث بشأن سبل مواجهة الإرهاب وتعزيز التنسيق في سبيل حفظ الأمن محوراً آخر للاجتماع".