نيجيرفان بارزاني: التغيير في العراق يأتي عبر الانتخابات وأكبر مشاكله الازدحام لا الأمن

شقق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن التغيير في العراق يأتي عبر الانتخابات، في إشارة منه إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين بين أن أكبر مشكلة تواجه البلد حالياً هي الازدحامات المرورية وليس مشكلة الأمن كما كان سابقاً.

وقال بارزاني في جلسة حوار خلال ملتقى الشرق الأوسط (ميري) المنعقد في أربيل، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "مسألة الانتخابات والديمقراطية في العراق هي مرحلة انتقالية، ولكن إذا رأينا الوضع في العراق بشكل واقعي، هل الوضع في العراق يشبه الوضع قبل ست سنوات؟ في الوقت الحالي، داخل مدينة بغداد مثلاً، لا توجد مشاكل أمنية؛ قبل ست سنوات كانت هناك هذه المشاكل، ولكن في الوقت الحالي، أكبر مشكلة في بغداد هي الالتحامات المرورية".

ولفت إلى أن "هذا يعني أن التطور نوعاً ما بطيء، ولكن يجب ألا نرى هذه التطورات بأنها قليلة، ومن حق المواطنين أن يطلبوا أكثر، والشباب من حقهم أن يطالبوا بمنجزات أكثر، ولكن أنا أرى أن عملية العراق أصبحت عملية معقدة جداً، ولكن إذا قمنا بمقارنتها مع السنوات الماضية، نرى أن هناك اختلافاً كبيراً".

وأشار بارزاني إلى أن "رئيس الوزراء العراقي ركز كثيراً على تقديم الخدمات في العراق، وفعلاً نرى أنه في جميع مناطق العراق هناك تحسن كبير جداً في مسألة الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية".

وتابع بالقول: "أعتقد أن التركيز الأكبر في العراق يجب ألا يصب على شخصنة المؤسسات، بل على بناء المؤسسات، ويجب إنهاء شخصنة المؤسسات والمضي نحو الديمقراطية وتعزيز قوة مؤسسات الدولة، وعدم وجود قوة للمؤسسات يخلق نوعاً من التشاؤم، وكما قلت، فإن الوضع في العراق معقد، ودائماً يجب أن نقوم بمقارنته بالماضي".