نيجيرفان بارزاني: وضعنا مع إيران تغير بعد زيارة طهران.. والعماليون يقومون بألاعيب ستضر بالكورد

شفق نيوز- أربيل

وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، العلاقة مع إيران بأنها باتت مختلفة بعد زيارته الأخيرة إلى طهران، فيما حذر من أن حزب العمال الكوردستاني التركي يقوم بـ"ألاعيب ستضرّ بالكورد".

وقال بارزاني في جلسة حوارية خلال ملتقى الشرق الأوسط (ميري) المنعقد في أربيل، حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك مسارين مع إيران، الأول أنها دولة جارة لنا ولدينا حدود طويلة معها ولم نكن نتمنى أبداً أن يتم تقويض علاقاتنا معها، وفي الوقت نفسه، نحن لسنا مصدر خطر على إيران، ولا نريد أن تكون هناك معاداة لأي دولة جارة داخل أراضي إقليم كوردستان، هذه سياستنا، نحن نريد أن نكون فاعلين بعملية السلام في المنطقة وليس جزءاً من المشاكل والأزمات".

وأضاف أن "إيران وإقليم كوردستان من الناحية الاقتصادية، بينهما تبادل تجاري بنسبة 11 مليار دولار، وفي السنة الماضية، بعدما ذهبت إلى إيران، تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الإقليم وطهران، والرئيس الإيراني جاء إلى إقليم كوردستان، وأرى أن هذه المسألة كانت إيجابية جداً في العلاقة بيننا وبين إيران".

وجدد بارزاني تأكيده، على أن "إيران دولة مهمة، ونرغب في تطوير وتعزيز هذه العلاقات أكثر"، موضحاً أن "كوردستان لن يكون أبداً مصدر تهديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أن إيران ساعدت الإقليم في الأوقات العصيبة، وهي جارة مهمة، وأتصور أنه بعد الزيارة التي قمت بها إلى إيران والتقيت فيها السيد خامنئي، أن نوع وشكل العلاقات تغير إلى الأفضل".

وحول العلاقات مع تركيا، أوضح رئيس الحكومة، أن "لدينا علاقات ودية جداً مع تركيا، من الناحية الاقتصادية والسياسية أيضاً، وهناك علاقة مختلفة جداً مها، وإقليم كوردستان سيستمر بالحفاظ على هذه العلاقة وحمايتها".

وتطرّق بارزاني، إلى عملية السلام، قائلاً إنها "مهما سُمّيت، فأنني أتصور بعد لقائي بالرئيس التركي، أشعر بأن أنقرة جادة جداً في هذه المسألة، حتى إذا كانت العملية بطيئة، فهناك قرار جدي للوصول إلى نتيجة ويجب أن نكون صبورين أيضاً، فليس من الممكن حل مشكلة في ليلة وضحاها، فهذه المشكلة قائمة منذ سنوات عديدة".

وأوضح، أن "هناك بعض الخطوات التي يجب على حزب العمال أن يخطوها، ولا يمكن انتظار الطرف المقابل ليرى ماذا سيفعل، فهذه النظرية خاطئة ولن تصل إلى نتيجة".

ووفقاً لكلام بارزاني، فإن دور إقليم كوردستان في هذه المسألة، "هو دور مساعد، وقد قلنا ذلك في أنقرة أيضاً وتحدثنا مع هذه الجماعة عن الدور الذي نقوم به وعندما بدأوا مرحلة إلقاء السلاح طلبوا منا تقديم المساعدة، ونحن قدمنا المساعدات التي نقدر عليها، وأنا أرى أن هذه الفرصة تاريخية ولا يجب على الكورد أن يضيعوها".

وأضاف ان "كلام الرئيس أوجلان واضح، وإذا لم ينفذ حزب العمال هذه المسائل فإن ذلك سيشكّل خيبة أمل حتى للرئيس أوجلان، ونرى أنه عندما تصل الأمور إلى مرحلة تطبيقية، فأن حزب العمال لا يطبق ما يطلبه أوجلان، وهذه المسألة ستخلق ضرراً للشعب الكوردي، وكلامي أن إخواننا يجب أن يأخذوا هذه المسألة بجدية أكبر لكي تصل إلى نتيجة".