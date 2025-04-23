نيجيرفان بارزاني وصالح يبحثان تشكيل حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مع رئيس الجمهورية العراقي السابق برهم صالح، خطوات تشكيل حكومة الإقليم.

وقال بيان لرئاسة الإقليم، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استقبل برهم صالح، الرئيس السابق لجمهورية العراق، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، ومساعي تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم".

وأضاف البيان: "كما جرت مناقشة الوضع العام في العراق وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية"، مضيفا أن "الجانبين أكدا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان، وشددا على أهمية تعزيز التفاهم والتنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية في العراق والإقليم، بما يخدم استقرار البلاد ومصلحة المواطنين".