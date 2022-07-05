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نيجيرفان بارزاني وسيناتور أمريكي يؤكدان ضرورة مواجهة خطر داعش في العراق وسوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-05T11:35:56+0000
نيجيرفان بارزاني وسيناتور أمريكي يؤكدان ضرورة مواجهة خطر داعش في العراق وسوريا

شفق نيوز/ التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، السيناتور الأمريكي المعروف لينزي غراهام والوفد المرافق له.

ويضم الوفد كلا من: ألينا رومانووسكي سفيرة أمريكا في العراق، والجنرال جون برينان قائد قوات التحالف الدولي، وعدداً من الدبلوماسيين وكبار الضباط الأمريكيين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه جرى خلال اجتماع بحث أوضاع العراق والعملية السياسية في البلد، وآخر تطورات الحرب على الإرهاب، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار لحل المشاكل بينهما، الأوضاع في سوريا والمسألة الكوردية فيها.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة واتفقا في الرأي بأن خطر الإرهاب وعودة داعش للبروز تهديد حقيقي لأمن واستقرار العراق وسوريا، ومن الضروري لمواجهة هذا الخطر أن يحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتكرس الأطراف كافة جهودها ومساعيها في هذا السياق.

واكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن مفتاح الاستقرار وحل مشاكل العراق يتمثل في حل مشاكل أربيل – بغداد من خلال الحوار وبموجب الدستور.

علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، آخر مستجدات الوضع في المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محاور أخرى من الاجتماع، وفقا للبيان.

 

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