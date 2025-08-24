نيجيرفان بارزاني وسيناتور أمريكي يبحثان تطورات المنطقة وتهديد داعش

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع السيناتور الأمريكي جوني إرنست، آخر التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على المنطقة، وسبل مواجهة تهديدات تنظيم داعش.

جاء ذلك، خلال استقباله إرنست، وهو عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي، والوفد المرافق له، في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش اللقاء، دعم الولايات المتحدة للحفاظ على السلام والاستقرار في العراق، والوضع الأمني ​​في العراق وإقليم كوردستان، وتهديد داعش في العراق وسوريا، وآخر التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على المنطقة.

وأكد الجانبان، أهمية التعاون الأمريكي العراقي المشترك مع إقليم كوردستان للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، ومواجهة تحركات وتهديدات تنظيم داعش، الذي ما يزال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار العراق وسوريا.

وبحسب البيان، شكر نيجيرفان بارزاني، الولايات المتحدة على مساعدتها للعراق وإقليم كوردستان في مكافحة خطر الإرهاب.

من جانبها، أكدت إرنست، التزام الولايات المتحدة ودعمها المستمر للعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى السلام والاستقرار الداخليين وتضامن ووحدة القوى والأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، واعتبار ذلك ضروريًا ومهمًا.