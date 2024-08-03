نيجيرفان بارزاني وسفير النمسا يؤكدان توسيع التعاون المشترك في المجالات كافة

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وسفير النمسا لدى العراق أندريا ناسي على تطوير العلاقات النمساوية مع العراق والإقليم وفرص توسيع التعاون المشترك في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الاقليم في اربيل السفير في مدينة اربيل، وقد ناقش الجانبان الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى فيينا واجتماعاته مع الرئيس النمسا ووزير الخارجية.

ومن جانب آخر جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وآخر التطورات في المنطقة، وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.