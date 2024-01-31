نيجيرفان بارزاني وسفير النرويج يناقشان مستجدات العراق والمنطقة ومباحثات بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ناقش رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع السفير النرويجي إسبن ليندباك، يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وآخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، سفير النرويج لدى الأردن والعراق إسبن ليندباك، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث اللقاء، علاقات النرويج مع العراق وإقليم كوردستان، ومباحثات أربيل وبغداد لحل المشكلات بينهما، والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والإقليم عموماً، وانتخابات برلمان كوردستان والأوضاع في سنجار.

وشدد الجانبان، على ضرورة "تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، خاصة في المجالات التي يمكن للعراق وإقليم كوردستان الاستفادة من خبرات وتجارب النرويج"، كما اتفقا على ضرورة "الحفاظ على السلام والاستقرار في العراق".

بدوره أكد السفير النرويجي، أن بلاده "تولي أهمية لعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان والسلام والاستقرار فيهما"، وكانت تداعيات الحروب والتوترات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، والعديد من القضايا الأخرى ذات الأهمية المشتركة محوراً آخر خلال الاجتماع.

في لقاء آخر، هنأ نيجيرفان بارزاني، القنصل العام الجديد لليونان في إقليم كوردستان، نيكولا ستريولاس، بمنصبه، متمنياً له التوفيق، وأكد دعمه الكامل لانجاح مهمته، كما بحثا الأوضاع في العراق، وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة.

من جانبه، أعرب القنصل العام الجديد لليونان، عن سعادته بتولي المنصب في إقليم كوردستان، وأعرب أيضاً عن شكره لرئيس الإقليم على دعمه، آملا التمكن من تعزيز العلاقة، والتعاون بين بلاده مع الإقليم.