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نيجيرفان بارزاني وسفيرة النوايا الحسنة للامم المتحدة نادية مراد يبحثان الاوضاع في سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-11T14:11:43+0000
نيجيرفان بارزاني وسفيرة النوايا الحسنة للامم المتحدة نادية مراد يبحثان الاوضاع في سنجار

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع الناشطة الايزيدية وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة ناديه مراد، الأوضاع في سنجار والايزيديين المفقودين. 

وكتب بارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "اجتمعت اليوم مع الناشطة الايزيدية نادية مراد وتحدثنا عن الاف الايزيديين المفقودين". 

واضاف بارزاني "ناقشنا التنسيق لتحرير الايزيديين المفقودين وكذلك بحثنا اوضاع سنجار والمساعي لمساعدة الناجين من الابادة الجماعية للايزيديين". 

والناشطة نادية مراد هي من الناجيات من أسر تنظيم داعش الارهابي واصبحت سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة وهي من الفائزات بجائزة نوبل للسلام.

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