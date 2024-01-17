نيجيرفان بارزاني ورئيس أستونيا يناقشان الهجوم على أربيل وحربي غزة وأوكرانيا

شفق نيوز/ ناقش رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مع رئيس أستونيا آلار كاريس جملة من القضايا أهمها الهجوم الإيراني على اربيل وحربي غزة وأوكرانيا.

وقال نيجيرفان بارزاني، "ارحب بالرئيس الاستوني في اول زيارة له الى العراق بعد زيارة وزير خارجية استونيا"، مضيفاً "عقدنا اجتماعاً جيداً مع الرئيس وتحدثنا عن تعزيز العلاقات بين استونيا والعراق واقليم كوردستان و فرص التعاون المشترك واهمية حماية الامن والاستقرار في المنطقة".

وتابع "كما تحدثنا أيضا حول الهجوم على اربيل و التطورات في المنطقة و الوضع الإنساني في غزة والحرب في أوكرانيا".

وجدد بارزاني التأكيد على الشكر لشعب وحكومة استونيا على مساعدة العراق واقليم كوردستان في الحرب ضد داعش ضمن اطار التحالف الدولي، وقال "لدى استونيا الان قوة عسكرية في اقليم كوردستان ويقدمون المشورة لقوات البيشمركة".

وأوضح "نرغب في اقليم كوردستان ان نستفيد من تجربة استونيا في عدة مجالات مثل مجال تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية حيث انهم رواد في هذا المجال ولهذا الغرض زار وفد إقليم كوردستان دولة استونيا عدة مرات اضافة الى الاستفادة في مجال الشفافية وبناء المؤسسات".

وختم بالقول، "نجدد شكرنا للرئيس الاستوني على زيارتهم حيث انها تدل على اهتمامهم و دعمهم للعراق وإقليم كوردستان وهذا مهم بالنسبة لنا ونتمنى أن نتمكن من تعزيز العلاقات على جميع المستويات والتعاون المشترك المستقبلي".