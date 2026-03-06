نيجيرفان بارزاني ورئيس الإمارات يبحثان التصعيد في المنطقة ومحاولات التهدئة

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة، التصعيد في المنطقة وسب التهدئة عبر الجهود الدبلوماسية.

وقال بيان لرئاسة الإقليم وورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتصال شهد التباحث حول آخر التطورات والتوترات في المنطقة والتداعيات الخطيرة للحرب، وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد حدة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "في محور آخر من اللقاء، جرى مناقشة علاقات دولة الإمارات مع العراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث أكد الجانبان على المضي قدماً في تقوية الروابط التاريخية والودية التي تجمع بينهما".

من جانبه، أعرب بارزاني عن شكره وتقديره للمساعدات والخدمات التي تقدمها دولة الإمارات للعراق وإقليم كوردستان، متمنياً دوام الاستقرار والتقدم لشعب ودولة الإمارات الشقيقة.