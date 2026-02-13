نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان تطورات الاوضاع في المنطقة

فق نيوز - ألمانيا

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، علاقات العراق والاقليم مع لبنان، وآخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

جاء ذلك في إطار جدول أعمال الرئيس نيجيرفان بارزاني في مؤتمر ميونخ للأمن، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان، أن الجانبين أكدا على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في تلك التي تصب في مصلحة الطرفين.

وأضاف البيان، أنه، في محور آخر من اللقاء، جرى التأكيد على أهمية حماية الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، كما تبادلا وجهات النظر بشأن تداعيات التوترات على الوضعين الإنساني والاقتصادي في المنطقة.

وايضا على هامش لقاءاته في مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع رئيس الاقليم، ظهر اليوم الجمعة، مع مستشار الأمن القومي البريطاني، السيد جوناثان باول.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ثان، إنه جرى خلال الاجتماع تباحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وتهديدات الإرهاب.

وهذا أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين العراق وإقليم كوردستان مع بريطانيا لمواجهة مخاطر الإرهاب والحفاظ على الاستقرار.

من جانبه، جدد جوناثان باول التزام بلاده بمواصلة دعم العراق وإقليم كوردستان، مشيداً بدور الإقليم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصل رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس الخميس، إلى ألمانيا، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وعن جدول أعمال الزيارة، قالت رئاسة الاقليم، إنه خلال انعقاد المؤتمر، سيجري الرئيس نيجيرفان بارزاني مجموعة لقاءات واجتماعات مع قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان والتطورات في المنطقة عموماً.

يعدّ مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يعقد سنوياً بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول، فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بمواضيع الأمن والاستقرار والمشاكل العالمية وبحث سبل إيجاد الحلول للمشاكل والتعقيدات.