نيجيرفان بارزاني ورومانوسكي يؤكدان أهمية حفظ أمن قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية بالعراق

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وسفيرة الولايات المتحدة في بغداد ألينا رومانوسكي، يوم الأربعاء، على أهمية حفظ أمن قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والبعثات الدبلوماسية الموجودة في أنحاء العراق كافة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل رومانوسكي صباح اليوم.

وأضاف البيان أنه خلال اللقاء جرت مناقشة مواصلة توسيع العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الاتفاقية الاستراتيجية الأمريكية العراقية حيث أكد الجانبان على استمرارية التعاون المتبادل والمهم، والالتزام بحماية أمن قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في أنحاء العراق كافة.

وفي محور آخر من اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان تمت مناقشة الأوضاع الداخلية في الإقليم وآخر التطورات في المنطقة بشكل عام.