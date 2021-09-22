نيجيرفان بارزاني: وجود الكرسي البطريركي في أربيل مهم ويبعث على الاطمئنان

شفق نيوز/ اعتبر نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بأن وجود الكرسي البطريركي في أربيل مهم ويبعث على الاطمئنان.

جاء ذلك خلال استقباله البطريرك مار آوا الثالث، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم، بحضور وفد من كنيسة المشرق الآشورية ووزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، وفق بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وجدد بارزاني تقديم التهاني للبطريرك بمناسبة تنصيبه، مؤكداً الدعم الكامل لإنجاح مهامه وكنيستهم، عادّاً "دور قداسته والكنيسة ورجال وعلماء الأديان كافة في تعميق التعايش والتسامح والسلم، ووجود الكرسي البطريركي في أربيل، مهماً ذا معنى ومطمئناً".

من جانبه، أثنى البطريرك مار آوا الثالث، على دور وتأثير بارزاني في مساندة المكونات وحفظ التعايش والتلاحم في إقليم كوردستان، وأكد الجانبان على الاعتدال وقيمة وأهمية الاستقرار.

كما تناول الجانبان "الشؤون الكنسية في إقليم كوردستان والعراق والعالم، وأحوال المسيحيين والمكونات في إقليم كوردستان والعراق".

وعبر البطريرك عن "الشكر لشعب وحكومة إقليم كوردستان على استقبال وإيواء اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان، وخاصة النازحين المسيحيين".