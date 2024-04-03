نيجيرفان بارزاني وبلاسخارت يؤكدان ضرورة إجراء انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، يوم الأربعاء، ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في الإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، عقد ظهر اليوم، اجتماعا مع جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مبينا أن الجانبين تباحثا بشأن الأوضاع السياسية للعراق وإقليم كوردستان ومسألة انتخابات برلمان كوردستان.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، في الرأي بضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان، وسلطا الضوء على ملاحظات ومآخذ الأطراف السياسية والجهود متعددة الأطراف لإزالة العقبات عن طريق العملية، والتأكد من مشاركة الأطراف جميعاً في الانتخابات، وتبادلا وجهات النظر حول هذه المسائل.

وأشار البيان، إلى أن مشاكل أربيل وبغداد وآخر تطورات الحوار بينهما في سبيل حلها، شكلت محوراً آخر للاجتماع.