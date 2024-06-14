نيجيرفان بارزاني  وباقري يبحثان العلاقات المشتركة (صور)

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، يوم الجمعة، العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية، ضمن زيارة رسمية يجريها للبلاد.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل باقري اليوم في أربيل عاصمة الإقليم، الذي وصل كوردستان صباح اليوم في زيارة رسمية بعد لقاءات مع كبار المسؤولين في بغداد.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد استقبل اليوم وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، وأكدا على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق بضمنه الإقليم، مشددين على ضرورة استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجانبان بعد اجتماع عقدها بعد وصول باقري كني قبل ظهر اليوم الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني خلال المؤتمر، الذي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "بحث مع (باقري كني) تطوير العلاقات الثنائية على أساس كيفية تحسين العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وخاصة اقليم كوردستان، وكذلك دعم الاستقرار السياسي في المنطقة".

وأضاف أنهما ناقشا ايضا "المشاكل والمعوقات الامنية في المنطقة"، مردفا بالقول: "كانت آراؤنا متفقة على أن استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجانبين وجميع بلدان المنطقة".

من جهته قال "باقري كني" في المؤتمر ذاته، إن "الفرصة سنحت له وضمن زيارته للعراق أن تكون له لقاءات مع الأخوة الأعزاء في اقليم كوردستان".

وأضاف أن "علاقتنا مع اقليم كوردستان اخوية ولها جذور تاريخية ودينية وثقافية، وجمعنا مصير مشترك في المستقبل".