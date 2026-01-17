نيجيرفان بارزاني وباراك يتفقان على "الحوار" لحل مشاكل سوريا

شفق نيوز- أربيل

اتفق رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون سوريا، توم باراك، مساء اليوم السبت، على أن الحلول العسكرية لا تعالج المشاكل في سوريا، مشددين على أهمية أن يلجأ جميع الأطراف إلى الحوار والتفاهم من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار ومنع المزيد من تفاقم التوترات.

جاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني مبعوث الرئيس دونالد ترمب لشؤون سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع جرى فيه مناقشة الوضع في سوريا وآخر المستجدات الميدانية والسياسية. واتفق الجانبان على أن الحلول العسكرية لا تعالج المشاكل، وأنه من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار، يجب على جميع الأطراف اللجوء إلى الحوار والتفاهم".

وأضاف البيان أن "الوفد الضيف أشاد بدور وجهود نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان الدبلوماسية في الوساطة بين الأطراف وتهدئة الأوضاع ومنع المزيد من تفاقم التوترات".

وتابع: "إلى جانب شكره للدور الأميركي الفعال في حل المشكلات، أكد نيجيرفان بارزاني ضرورة ضمان حقوق الشعب الكوردي وجميع المكونات في مستقبل سوريا".

وكانت أهمية حل المشكلات في سوريا لأجل أمن واستقرار المنطقة، والعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، وآخر تطورات المنطقة بشكل عام، جانباً آخر من الاجتماع، وفق البيان.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، مساء السبت، كلاً من مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ومحمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، والوفد المرافق لهما.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع بحث آخر مستجدات الأوضاع في سوريا والاشتباكات الجارية بين قوات الجيش السوري و"قسد"، حيث جرى التأكيد على ضرورة ترسيخ السلام وإنهاء التوتر العسكري والعنف في المرحلة الراهنة.

كما عقد في أربيل، مساء السبت، اجتماعاً بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، ومبعوث الرئيس الأميركي لسوريا توم باراك.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استضاف في (پیرمام) اجتماعاً هاماً ضم كلاً من السفير توماس باراك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون سوريا، وويندي غرين القنصل العام الأميركي في أربيل، والجنرال كيفن لامبارت قائد القوات الأمريكية في سوريا، والكولونيل زكريا كورك، والجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومحمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكردي (ENKS).

وتأتي هذه الاجتماعات المكثفة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان لما تحظى به حكومة إقليم كوردستان من ثقة واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية على حد سواء، كما تربطها علاقات وثيقة مع تركيا، وهي طرف فاعل رئيسي في الأزمة.

كما جاءت هذه الاجتماعات تزامناً مع تطورات ميدانية متسارعة في سوريا متمثلة بتقدم قوات الجيش السوري في ريف الرقة الشرقي والغربي، ودخلت عدداً من البلدات والقرى ذات الأهمية التكتيكية، مع فرض حظر للتجول في المناطق التي بسطت سيطرتها عليها.