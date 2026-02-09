نيجيرفان بارزاني والقنصل الأميركي يؤكدان أهمية إنجاح العملية السياسية في العراق

شفق نيوز- أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والقنصل الأميركي غويندولين غرين، في أربيل، يوم الاثنين، على ضرورة إنجاح العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني لغرين، وبحث معها الوضع السياسي في إقليم كوردستان والخطوات المتخذة لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مؤكدين أهمية التفاهم والتعاون بين الأطراف السياسية لضمان إنجاح العملية السياسية.

وفي محور آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد وآخر مستجدات العملية السياسية في العراق فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وفي هذا الشأن، اتفق الجانبان على ضرورة إنجاح العملية السياسية والحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد.

كما كانت الأوضاع في سوريا وآخر التطورات في المنطقة بشكل عام، جانباً آخر من المباحثات التي دارت بين الرئيس نيجيرفان بارزاني والقنصل العام الأميركي.