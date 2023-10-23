نيجيرفان بارزاني والقنصل الأمريكي يعبران عن قلق من "توسع المخاطر في الشرق الأوسط"

شفق نيوز/ تبادل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين الآراء مع القنصل العام الأمريكي لدى اقليم كوردستان مارك سترو حول آخر مستجدات الوضع في المنطقة واستهداف قوات التحالف والتعاون الأمني بين اربيل وبغداد.

وبحسب بيان لرئاسة الاقليم، فقط عبر الجانبان عن قلقهما من احتمال توسع المخاطر والتوترات والتداعيات في الشرق الاوسط واكدا على حماية قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية في العراق واقليم كوردستان اضافة الى استمرار التعاون الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لحماية الاستقرار.

وكانت التباحث حول عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك محاور أخرى خلال الاجتماع.