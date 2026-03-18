نيجيرفان بارزاني والقنصل التركي يؤكدان على دور الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الحرب

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، القنصل العام التركي في الإقليم، أرمان توبتشو، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الحرب الإقليمية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجانبين تبادل خلال اجتماع في أربيل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات المنطقة وتداعيات الحروب والتوترات؛ وأكدا على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الحرب وحل المشكلات بالطرق السلمية.

وكانت أوضاع العراق وإقليم كوردستان محوراً آخر للاجتماع، حيث اتفق الجانبان في هذا الصدد على ضرورة بذل كافة الجهود لعدم تورط العراق وإقليم كوردستان في الحروب والتوترات بأي شكل من الأشكال، والعمل على كافة المستويات لحماية أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جدد بارزاني شكره وتقديره لتركيا على المساعدة والتسهيلات التي تقدمها في المنافذ الحدودية لحركة السياح من مواطني إقليم كوردستان والعراق بشكل عام.

كما تناول الاجتماع تأثيرات الحروب والاضطرابات على تركيا، إلى جانب العلاقات الثنائية والتوقعات المستقبلية للأوضاع والأحداث.