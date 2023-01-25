نيجيرفان بارزاني والقنصلة البريطانية الجديدة يؤكدان الرغبة في استمرار التعاون المشترك

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والقنصلة البريطانية الجديدة روزي كيف، يوم الاربعاء، رغبة الجانبين في توطيد العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز ان بارزاني هنأ خلال اللقاء القنصلة البريطانية الجديدة بمناسبة استلام مهامها، مبديا في الوقت نفسه استعداد اقليم كوردستان لتقديم كل الدعم لها في انجاح مهامها".

وعبر بارزاني عن امتنان اقليم كوردستان للمساعدات التي قدمتها بريطانيا في كل المجالات ".

من جانبها اكدت القنصل البريطانية انها ستبذل كل جهودها في سبيل تطوير علاقات بلادها اكثر مع اقليم كوردستان في جميع المجالات مبدية استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية في اقليم كوردستان.

واكد الجانبان وفقا للبيان على الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك بين اقليم كوردستان وبريطانيا وتبادلا الرأي حول الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان واخر مستجدات المنطقة بشكل عام".