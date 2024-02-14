نيجيرفان بارزاني والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان استهدافات التحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، ديفد بيرغر، يوم الأربعاء، ملفات عدة بينها الاستهداف الذي تتعرض له قوات التحالف الدولي في العراق والإقليم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل بيرغر وبحثا خلال الاجتماع علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، والمشكلات العالقة بين أربيل وبغداد والحوار من أجل حلها، ودور ومكانة العراق في المنطقة وعلى المستوى الدولي، واستهداف قوات التحالف الدولي في العراق وإقليم كوردستان.

وتبادل الجانبان، بحسب البيان، الآراء بشأن الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة ودور قوات التحالف الدولي، وأكدا على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، كما بحثا مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.