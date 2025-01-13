نيجيرفان بارزاني والفريجي يؤكدان اهمية التعاون السياسي لتحقيق الاستقرار

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين، أمين عام تحالف النهج الوطني عبد السادة الفريجي في بغداد.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين بحثا الوضع العام في العراق وأكدا على أهمية تعزيز التعاون السياسي للمساعدة في تحقيق الاستقرار والتقدم في العراق.

كما بحث الجانبان أيضا آخر التطورات في المنطقة وتداعياتها واتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بين الأطراف السياسية لمواجهة التحديات.