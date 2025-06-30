نيجيرفان بارزاني والعيساوي يشددان على النأي بالعراق عن توترات المنطقة

شفق نيوز – أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، رافع العيساوي، يوم الاثنين، على ضرورة إبقاء العراق بعيداً عن التوترات التي تشهدها المنطقة الإقليمية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني بحث خلال لقائه مع السياسي العراقي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، رافع العيساوي، آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، كما تبادلا الآراء حول تأثيرات وتداعيات أوضاع الشرق الأوسط على العراق.

وشدّد الجانبان على أهمية إبعاد العراق عن أزمات وتوترات المنطقة، والحفاظ على أمنه واستقراره، مؤكدين أن حل الخلافات بين أربيل وبغداد يجب أن يتم عبر الحوار والتفاهم، وعلى أساس الدستور، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.