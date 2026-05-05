نيجيرفان بارزاني والعيداني يؤكدان توسيع التعاون بين البصرة وإقليم كوردستان

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع محافظ البصرة أسعد العيداني أوضاع المحافظة وسبل تعزيز التعاون مع محافظات الإقليم.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء جرى اليوم في بغداد، ضمن سلسلة لقاءات بارزاني، حيث ناقش الجانبان العلاقات بين البصرة ومحافظات الإقليم، وأكدا أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك.

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الاستفادة من التجارب الناجحة للمحافظات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المسار السياسي والوضع العام في البلاد شكّلا محوراً آخر من اللقاء.