نيجيرفان بارزاني والعامري يؤكدان على حل القضايا العالقة بـ"التعاون والتكاتف"

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الأربعاء، على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد "بروح التعاون والتكاتف الوطني".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإقليم صباح اليوم العامري في اربيل، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء، آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى القضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والعلاقات بينهما، بما يخدم المصلحة الوطنية.

وبحسب البيان، فقد، أكد الطرفان على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف العراقية والتعاون المشترك لضمان استقرار البلاد وحل القضايا العالقة بروح التعاون والتكاتف الوطني.

كما تباحثا حول أوضاع البلاد وأهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وجدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التأكيد على أهمية إقليم كوردستان في استمرار التنسيق والتعاون مع جميع القوى الوطنية في العراق، مشدداً على ضرورة دعم جهود الحكومة الاتحادية في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية، لما فيه مصلحة البلاد بأكملها.