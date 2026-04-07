نيجيرفان بارزاني والشرع يؤكدان على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب في المنطقة

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس السوري أحمد الشراع، على ضرورة المضي في تكثيف المساعي الدبلوماسية الرامية لإيقاف الحرب التي تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتلقى الرئيس نيجيرفان بارزاني اتصالا هاتفياً مساء أمس الأثنين من الشرع إذ تبادل الجانبان فيه الآراء ووجهات النظر حول أوضاع المنطقة وآخر مستجدات الحرب وتداعياتها، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب وحل المشاكل بالطرق السلمية.

وفيما يخص أوضاع إقليم كوردستان والعراق، جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي هذا السياق، أدان الرئيس الشرع الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان.

وشغلت أوضاع الكورد والمكونات في سوريا، وعلاقات سوريا مع العراق، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخر للاتصال الهاتفي، بحسب البيان.