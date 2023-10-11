نيجيرفان بارزاني والسفير الإيطالى يؤكدان ضرورة حل مشاكل اربيل وبغداد عن طريق الحوار

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء السفير الايطالي لدى العراق ماوریتزیو كريكانتی والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات الامنية و السياسية في العراق والمنطقة والشرق الاوسط ومسألة الموازنة والمشاكل بين اربيل وبغداد ووالوضع الداخلي لاقليم كوردستان وكيفية الحل.

واتفق الجانبان على ان مشاكل اربيل وبغداد يجب ان يتم حلها عن طريق الحوار وفقا لدستور العراق الاتحادي وشددا على اهمية وحدة صف الجهات السياسية في اقليم كوردستان.

بحث علاقات ايطاليا مع اقليم كوردستان والعراق و وعمل ونشاطات السفارة الايطالية خاصة في مجال تنقيب الآثار وعدة مسائل اخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور خلال الاجتماع.