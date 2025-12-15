نيجيرفان بارزاني والسفير الإيراني يؤكدان أهمية "حسن الجوار"

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم آل صادق، العلاقات بين إيران وكل من العراق وإقليم كوردستان، والوضع العام في البلد، والعلاقات بين أربيل وبغداد والمحادثات الجارية بينهما لحل المشكلات.

جاء ذلك، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، لآل صادق في مدينة أربيل، وفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، الرغبة الثنائية في تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وكان الوضع في المنطقة بشكل عام، وأهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء، محوراً آخر للاجتماع، الذي حضره القنصل العام الإيراني في أربيل، طبقاً للبيان.