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نيجيرفان بارزاني والسفير الألماني يستذكران "انتخابات تشرين" ويبحثان تشكيل الحكومة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-10T08:50:34+0000
نيجيرفان بارزاني والسفير الألماني يستذكران "انتخابات تشرين" ويبحثان تشكيل الحكومة

‏شفق نيوز/ ناقش رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير الألماني لدى العراق مارتن بيكر، يوم الإثنين، مساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. ‏

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الجانبين بحثا الأوضاع في العراق ومرور سنة كاملة على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد والمساعي لحل الانسداد السياسي وتشكيل حكومة جديدة". ‏وأثنى بارزاني خلال اللقاء على "دور الحكومة الألمانية في مساعدة العراق بالحرب ضد الإرهاب إضافة إلى تمديد فترة تواجد القوات الألمانية في العراق".

وأكد الجانبان على، "ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والعراق والحكومة الألمانية وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي وتشكيل حكومة تلبي احتياجات المواطنين في العراق".

كما بحث الجانبان وفقاً للبيان، "العلاقة بين أربيل وبغداد وبين العراق ودول الجوار وعدة ملفات أخرى".

وصباح اليوم، استذكر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مرور عام على الانتخابات العامة في البلاد، عاداً إياها "إنجاز أهم بند" في برنامجه الحكومي، فيما دعا الأحزاب والقوى السياسية إلى حوار "عاقل وهادئ" لحل الأزمة السياسية الراهنة.  

كما استذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي انتخابات تشرين عام 2021، وقالت إنها إنها ولدت "خيبة أمل وانقسامات مريرية"، ودعت القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها والانخراط في حوار غير مشروط.

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