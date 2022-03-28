نيجيرفان بارزاني والسفير الألماني يبحثان مساعي تصحيح مسار العملية السياسية في العراق

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه مع السفير الالماني لدى بغداد، اليوم الاثنين، بارزاني اكد على ان النقطة الأكثر اهمية للعراق ومستقبل العملية السياسية في البلاد هي الاستقرار وفرص الحوار لتجاوز الخلافات والوصول الى النقاط المشتركة من اجل ان تسير العملية إلى الأمام بشكل صحيح.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان نيجيرفان بارزاني استقبل مساء اليوم الاثنين، السفير الألماني لدى العراق مارين بيغر، مبينا ان الجانبين بحثا اخر التطورات في الأوضاع السياسية في العراق والمساعي لتصحيح مسار العملية السياسية لتكون اساسا للامان والاستقرار وكذلك العلاقات بين بغداد واربيل كذلك الاوضاع في اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان بارزاني اكد على ان النقطة الأكثر أهمية للعراق ومستقبل العملية السياسية في البلاد هي الاستقرار وفرص الحوار لتجاوز الخلافات والوصول الى النقاط المشتركة من اجل ان تسير العملية إلى الأمام بشكل صحيح.

واضاف بارزاني ان اقليم كوردستان كدأبه على استعداد لمعالجة المشكلات مع الحكومة الاتحادية العراقية بالحوار وعلى أساس الدستور بشكل يكون الجميع رابحون وبما يخلق الاستقرار وبناء علاقات صحيحة بين اربيل وبغداد.

من جهته أكد السفير الألماني أنه فضلا عن طرح برنامج زيارة لاقليم كوردستان، على ان المانيا والدول الاوربية ينظرون باهتمام الى العملية السياسية والاستقرار في العراق، مشيرا الى انها ترغب ان تسير العملية السياسية بخطوات ثابتة الى الامام.

ونوه البيان الى ان اللقاء تم بحضور القنصل الألماني العام بالوكالة في اربيل ووفد مرافق للسفير الألماني.