نيجيرفان بارزاني والسفير الكندي يبحثان فرص العمل والإستثمار في الإقليم والعراق كافة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، مع السفير الكندي الجديد لدى العراق غريغوري غاليغان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بينها فرص العمل المتوفرة والاستثمار في الإقليم ومناطق العراق عامة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بارزاني اليوم في الاقليم السفير الكندي الجديد، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة.

وإلى جانب الترحيب به، تمنى الرئيس نيجيرفان بارزاني النجاح للسفير الكندي الجديد في العراق، معبراً عن رغبة وإرادة ودعم إقليم كوردستان لإنجاح مهامه.

ونوقشت خلال اللقاء سبل تقوية علاقات كندا مع العراق وإقليم كوردستان، العملية السياسية في العراق وجهود التغلب على التحديات التي تواجهها، الوضع الأمني بالعراق ومواجهة تهديدات إرهابيي داعش.

وأكد الجانبان على الرغبة الثنائية في تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وسلطا الضوء على فرص العمل والاستثمار الكندي في العراق وإقليم كوردستان.

وشغل التباحث في أوضاع المنطقة بصورة عامة، محوراً آخر للقاء.