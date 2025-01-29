نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يؤكدان على وحدة الكلمة الكوردية وحفظ أمن واستقرار المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والسفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية وحدة الكلمة الكوردية، وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني التقى بسفير فرنسا لدى العراق، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر بخصوص علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، وجهود تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، والوضع في سوريا والمنطقة.

كما تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات الحوار بين أربيل وبغداد وبين فرق العمل من الجانبين، واتفق الجانبان على أهمية استمرار الحوار بين الجهات المعنية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية من أجل معالجة المشاكل العالقة بينهما على أساس التفاهم وبموجب الدستور.

وتبادل الجانبان أيضاً، وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا وآخر تطوراته والمسألة الكوردية في سوريا، وأكدا في هذا السياق على أهمية التلاحم ووحدة الكلمة الكوردية وعلى حماية حقوق جميع المكونات المتنوعة في سوريا الجديدة.

أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتهديدات الإرهاب، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر من اللقاء الذي حضره أيضاً القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان.