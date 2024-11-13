نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يؤكدان على إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، يوم الأربعاء، على أهمية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية وتعزيز التعاون المشترك لضمان الاستقرار في البلاد، فيما اتفقا على التعاون لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، وبحثا العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان وخطوات تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة.

وهنأ السفير الفرنسي إقليم كوردستان بنجاح الانتخابات، وأشار إلى نسبة المشاركة العالية التي تظهر اهتمام المواطنين بمستقبل إقليم كوردستان.

وناقش الجانبان آليات تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة، وأكدا أهمية تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وأهدافه في التنمية والاستقرار.

من جانبه أكد السفير الفرنسي التزام بلاده الدائم بمساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان. وشكر رئيس إقليم كوردستان فرنسا على دعمها المستمر للعراق وإقليم كوردستان.

وبحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية وأكدا على أهمية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية وضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان الاستقرار في العراق. كما اتفقا على أهمية التعاون المشترك لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الوضع السياسي في العراق واقليم كوردستان وعلاقاتهما مع دول الجوار وكذلك انتخاب رئيس البرلمان العراقي والانتخابات الامريكية والعديد من القضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك جانبا آخر من اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في اقليم كوردستان.