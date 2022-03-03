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نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يشددان على تضافر الجهود للقضاء على داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-03T13:16:51+0000
نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يشددان على تضافر الجهود للقضاء على داعش

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير الفرنسي في العراق إيريك شوفاليه، يوم الخميس، على ضرورة تضافر الجهود العراقية والمجتمع الدولي للقضاء على تنظيم داعش ومنع عودته للظهور، فيما بحثا أوضاع الإيزيديين وسبل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس بارزاني أكد خلال استقباله لشوفاليه رغبة إقليم كوردستان في حل مشاكله مع الحكومة الاتحادية العراقية عن طريق الحوار وعلى أساس الدستور.

وأشار إلى أن الجانبين تباحث بشأن علاقات فرنسا مع العراق والإقليم وفرص تعزيز التعاون المشترك بينهما، فيما جدد بارزاني إشادة إقليم كوردستان بدور فرنسا واهتمامها بالعراق وكوردستان وخاصة ضمن إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش.

وتناول الجانبان مخاطر داعش وازدياد عملياته الإرهابية سواء في العراق وسوريا، والذي يمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار، وأكدا على ضرورة التنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد ومساندة المجتمع الدولي لقطع الطريق على عودة داعش للبروز.

وبحثاً أيضاً أحوال الإيزيديين والعقبات التي تعترض سبيل إعادة إعمار سنجار، والأزمة السياسية في العراق والتي تلت الانتخابات، وكذلك قرارات المحكمة العليا الاتحادية العراقية بخصوص العملية السياسية في العراق وقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، إلى جانب الأوضاع الداخلية وأهمية وحدة صف ووحدة موقف الأطراف الكوردستانية في بغداد، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وآخر المستجدات في أوكرانيا.

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