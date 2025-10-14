نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يدعمان إجراءات الانتخابات العراقية بـ"سلاسة" وتعزيز الحوار

شفق نيوز- أربيل

اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل، مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي بسلاسة، وتعزيز الحوار لحل الخلافات مع بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز أن "بارزاني استقبل السفير الفرنسي وجرى خلال اللقاء، التأكيد على تطوير علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، مع تسليط الضوء على مجالات التعاون المشترك، كما تمت مناقشة الأوضاع العامة في العراق والإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والحوار الجاري لحل الخلافات بين الجانبين".

وبحسب البيان فقد "اتفق الجانبان على أهمية إنجاح العملية السياسية وإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي بسلاسة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز التعاون والتفاهم بين القوى والأطراف السياسية والمكونات العراقية كافة".

وفي محور آخر من اللقاء، الذي حضرته القنصل العام لفرنسا في إقليم كوردستان يان برِيم، تم بحث عملية السلام في تركيا وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الكوردية، إلى جانب مناقشة الأوضاع في سوريا والاتفاق الأخير لوقف القتال في غزة، وفقاً للبيان.