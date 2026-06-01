نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان تفاهمات أربيل وبغداد وأوضاع المنطقة

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والسفير الفرنسي في العراق، باتريك دوريل، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة مواصلة الحوار بين أربيل وبغداد، فيما بحثا الأوضاع الإقليمية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل سفير فرنسا لدى العراق، بحضور القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان بريم، وبحث الجانبان علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع السياسية في العراق وعملية تشكيل الحكومة الاتحادية.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القوى السياسية صوناً لاستقرار وأمن وسيادة البلد.

وتبادلا الآراء ووجهات النظر حول الوضع السياسي في إقليم كوردستان ومساعي تجاوز الخلافات الداخلية وحلها، وأكدا على ضرورة الحوار والتفاهم بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما.

وشكلت التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة محوراً آخر للقاء، حيث اتفق فيه الجانبان على أهمية الحل السلمي للمشاكل والخلافات وحماية الأمن والاستقرار.