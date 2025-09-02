نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات مع الإقليم والعراق

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والسفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، مساء اليوم الثلاثاء، تعزيز العلاقات بين باريس وأربيل وبغداد، إلى جانب الأوضاع الداخلية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل دوريل في أربيل، وتباحث الجانبان علاقات فرنسا مع كل من العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة والداخلية في العراق والإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد.

وأكد الجانبان أهمية علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، وأعربا عن رغبتهما في توسيع مجالات التعاون المشترك بينهما. كما تطرقا إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق وإقليم كوردستان.

وشكّل ملف الانتخابات العامة المقبلة في العراق، إلى جانب علاقات العراق والإقليم مع دول الجوار وآخر التطورات في المنطقة، محوراً آخر من محاور اللقاء.